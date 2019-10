Unilin krijgt gelijk in beroep en moet geen 547 miljoen betalen Wouter Spillebeen

14u42 0 Wielsbeke Het West-Vlaamse bedrijf Unilin is in beroep opnieuw vrijgesproken nadat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) ruim een half miljoen aan achterstallige belastingen vorderde.

Unilin is vooral bekend voor de vloeren die met het Uniclic-systeem en dus zonder lijm geïnstalleerd kunnen worden. De BBI vermoedde dat het bedrijf via een constructie van vennootschappen in Nederland, Ierland en Luxemburg de royalty’s op het Uniclic-systeem belastingvrij wilde houden. Het bedrijf hield altijd vol dat er helemaal geen sprake is van een duistere constructie en dat alles steeds correct verliep. Toch eiste de BBI een bedrag van 547 miljoen aan achterstallige boetes en belastingen.

Net zoals de rechter in eerste aanleg, gaf het hof van beroep het bedrijf dinsdag gelijk. De constructie van internationale vennootschappen staat gekend als een vorm van agressieve belastingplanning, maar er is geen bewijs dat die niet koosjer is.