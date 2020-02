Twintiger terecht voor verboden wapenbezit na schoten in De Gavers LSI

24 februari 2020

13u50

Bron: LSI 12 Wielsbeke Een jongeman van 21 jaar uit Wielsbeke riskeert een boete van 800 euro te moeten betalen voor verboden wapenbezit. Na meldingen van lopers op provinciaal domein De Gavers dat ze beschoten werden, kon Robbe B. opgepakt worden.

De politie kon na de meldingen van de lopers in de buurt van De Gavers het voertuig van Robbe B. tegenhouden. B. zat achter het stuur, op de achterbank lag een luchtdrukpistool om met bolletjes te schieten. Hij bekende dat hij samen met twee minderjarigen op een vuilnisbak in De Gavers had geschoten maar ontkende dat hij gericht naar lopers schoot. Hij bekende ook aan de brug in Ooigem (Wielsbeke) al eens op lege blikjes te hebben geoefend. B. is geen onbekende voor het gerecht. Na veroordelingen voor drugshandel en een overval op de frituur in Wakken (Dentergem) – ook al met een nepwapen - verblijft hij nu in de cel. Vonnis op 16 maart.