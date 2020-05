Tweekoppige Kianga viert 8ste verjaardag: ‘Ik krijg nog altijd vragen of ik haar niet verkoop, maar ik dénk er niet aan’ Joyce Mesdag

28 mei 2020

17u35 0 Wielsbeke Kianga, de Wielsbeekse schildpad met twee koppen, mag vandaag haar achtste verjaardag vieren. Straf, want acht jaar geleden had niemand durven denken dat het diertje zou blijven leven. Intussen heeft Kianga als ‘eredier’ van Wielsbeke al een soort van BV-schap verworven. Baasje Rony gaat met haar langs in scholen en op beurzen, hij onderhoudt een eigen facebookpagina voor zijn huisdier, en met elk EK of WK voetbal laat hij haar/hen (het is maar hoe je het bekijkt) de uitslagen voorspellen.

28 mei 2012: schildpaddenkweker Rony Ryckoort ontdekt een wel heel speciaal exemplaar tussen een lichting pasgeboren landschildpadden. “Eentje had zowaar twee koppen”, blikt Rony terug. “Ik wist ook niet goed wat ik met een dergelijke exemplaar aan moest. Dus ik ben na een paar dagen al richting de faculteit Diergeneeskunde getrokken van de Universiteit in Gent. Professor Tom Hellebuyck, die nog steeds op de eerste rij zit in haar ontwikkeling, heeft ons daar meteen heel goed ontvangen.”

Het was niet duidelijk of Kianga wel levensvatbaar was. “Ze was om te beginnen al wat kleiner dan haar soortgenoten, en ze was wat op de sukkel in het begin. Zo groeide haar navel maar niet dicht, iets dat normaal vrij vlot gebeurt na de geboorte. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen: iets trager dan bij haar soortgenoten, maar intussen weegt ze ook al meer dan 8 kilo.”

Op een echografie vorig jaar, iets waarvoor het beestje minstens 7 jaar oud moest zijn, werd ook definitief het geslacht bepaald: Kianga bleek een meisje te zijn. Ze kan op een dag ook gewoon ‘mama’ worden, want naast de twee koppen, twee halswervelkolommen en slokdarmen, delen de twee koppen voor de rest van alles de ‘gewone hoeveelheden’: één maag, twee longen, enz.”

Het had niet veel gescheeld, of twee jaar geleden was Kianga er niet meer. “Kianga had een verstopping opgelopen in haar darmen”, zegt Rony. “Ik heb ze toen opnieuw naar Merelbeke gebracht, waar reptielenspecialist Tom Hellebuyck ze drie wekenlang nauwgezet heeft opgevolgd. Dankzij zijn goeie zorgen is ze erdoor gesparteld. Blijkbaar zaten er in haar darmen kleine beukenblokjes, die ik gebruikte als bodembedekker in haar terrarium. Ze moet van die houtblokjes binnen gekregen hebben, samen met haar voeding, en aangezien ze die niet verteerde, begonnen die blokjes binnen in haar spijsvertering de boel blokkeren. 60 blokjes zijn er uiteindelijk -op natuurlijke wijze- terug uitgekomen. Haar leven heeft toen echt aan een zijden draadje gehangen. Die houtblokjes, nochtans een vrij gebruikelijk product in terrariums, gebruik ik vanzeleven niet meer.”

Kianga wordt op handen gedragen. Enkele jaren geleden liet baasje Rony een veranda bouwen speciaal voor haar. Een investering van 10.000 euro, omdat Kianga het waard is. “Ja het is wel mijn lieveling”, zegt Rony. “Ik krijg geregeld wel eens berichten van mensen die haar willen kopen, maar ze is niet te koop. Schildpadden kunnen meer dan 100 jaar oud worden, maar ook als ik er niet meer ben, blijft ze in ons gezin. Mijn dochter heeft beloofd dat zij ook even goed voor Kianga zal blijven zorgen als ik.”

Haar verjaardag vandaag heeft ze samen met haar metgezel kanarie Pietie gevierd. “Hij fluit sowieso de ganse dag door, maar ik had de indruk dat hij het vandaag nog iets meer en harder deed als anders”, lacht Rony. “Ook het menu mocht iets exotischer zijn: ik heb haar wat appel, sinaasappel en nectarine voorgeschoteld. Fruit geef je best niet zo vaak aan schildpadden, die suikers zijn niet zo goed voor hen. Maar voor een keer mag dat natuurlijk wel, he.”

Het doen en laten van Kianga kan je volgen via https://www.facebook.com/Kianga2012.