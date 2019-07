Twee winnaars van Wielsbeekse cultuurprijs Joyce Mesdag

11 juli 2019

23u05 0

Dominiek Wemel en Katrien Vanparys hebben de Wielsbeekse cultuurprijs gekregen. Dominiek Wemel is al 42 jaar lid van de culturele raad van Wielsbeke, waarvan 30 jaar als voorzitter. Ook is hij sinds 36 jaar actief in het bestuur van vzw André Demedtshuis als secretaris en sinds dit jaar als nieuwe voorzitter. Katrien Vanparys is al meer dan 30 jaar actief in tal van verenigingen: Davidsfonds, KVLV, Leeskring en Erfgoedwerkgroep. Ze vervoegt nu ook de raad van bestuur van vzw André Demedtshuis als penningmeester. De cultuurtrofee ‘Juliaan Claerhoutprijs’ is een werk van glaskunstenaar Jan Leenknegt.