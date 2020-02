Twee auteurs te gast in ‘Een uur cultuur’ Joyce Mesdag

25 februari 2020

22u20 0 Wielsbeke In het voorjaar van 2020 brengt het André Demedtshuis onder de noemer ‘Een uur cultuur’ opnieuw een aantal culturele aperitiefgesprekken op zondagmorgen. Het is de bedoeling dat de aanwezigen tijdens dat uur cultuur op een ongedwongen manier kunnen genieten van een boeiende babbel over literatuur en andere thema’s met een spraakmakende gast. Het dieptegesprek wordt steeds in goede banen geleid door een ervaren moderator.

Deze lezingen gaan door in Bibibliotheek BIBOX, Markt 1 te Wielsbeke, steeds op zondagmorgen van 11u tot 12u. De auteurs die nu hun opwachting maken, zijn Erik Vlaminck op 1 maart en Louis Van Dievel op 3 mei. Beide gesprekken worden gemodereerd door Carlos Alleene, auteur, publicist en literair journalist met een jarenlange ervaring en kennis van alles wat in de literaire wereld reilt en zeilt. Wie wil komen luisteren, betaalt 5 euro. Meer info via Dominiek Wemel, op 0475 70 46 84 of dominiek.wemel@telenet.be.