Tijdelijke fietsersbrug tussen Ooigem en Desselgem heeft hellingspieken tot 15%: ‘Maar dat is beter dan het eerste ontwerp met enkel maar trappen’ Joyce Mesdag

30 mei 2019

Het ontwerp voor de tijdelijke fietsbrug tussen Ooigem en Desselgem is aangepast. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Benedikt Planckaert op de gemeenteraad. “Ik zag dat de hellingsgraad in dat nieuwe ontwerp van die fietsbrug op bepaalde stukken 15% bedraagt. Dat zijn percentages uit de betere wielerwedstrijden. Niet alle fietsers kunnen een dergelijke helling aan. Gaan jullie nog aandringen op aanpassingen?”

“Het eerste ontwerp dat we doorkregen van de Vlaamse Waterweg was een brug met enkel maar trappen”, zegt schepen Filiep Devos. “Dan is dit ontwerp, met een helling aan beide kanten van de brug, een grote stap vooruit. De hellingsgraad is niet overal even zwaar, die 15% dat is maar op ‘piek’plaatsen. Voor wie van Desselgem naar Ooigem fietst zal die helling best wel te doen zijn, voor wie van Ooigem komt, wordt die beklimming inderdaad iets lastiger. Maar weet dat hellingen afvlakken betekent dat er een langere aanloopstrook aangelegd moet worden, en dat is niet evident. Oudere fietsers rijden ook steeds vaker met een elektrische fiets, en in dat geval zijn de hellingen best wel te doen. Jongere fietsers hebben doorgaans nog wat meer kracht om een dergelijke beklimming aan te kunnen.” Nog dit jaar starten de werken voor de realisatie van een nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem. De tijdelijke fietsbrug wordt gebouwd om de fietsers en voetgangers over de Leie te helpen in de periode dat die brug niet gebruikt kan worden.