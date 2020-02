Tessa Wullaert wordt ereburger van Wielsbeke Joyce Mesdag

03 februari 2020

17u08 2 Wielsbeke Tessa Wullaert wordt -als alles goed gaat- komende donderdag door de gemeenteraad aangesteld als ereburger van de gemeente Wielsbeke.

Tessa Wullaert is hét gezicht van het damesvoetbal, met sinds kort al een derde gouden schoen in de kast, en dat verdient een extra pluim, vinden ze in Wielsbeke. “Als je de Vlaming één naam vraagt uit het damesvoetbal, dan zal die je hoogstwaarschijnlijk Tessa Wullaert antwoorden”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Tessa is het visitekaartje van het damesvoetbal, en een prachtig uithangbord voor onze gemeente. Ze is ook zeer aanspreekbaar, en onze gemeente erg genegen, wat haar een zeer verdiend ereburger zal maken.”

Er volgt nog een officiele aanstelling, wanneer de agenda van Wullaert het toelaat.