Tessa Wullaert moet nog even wachten op erkenning als ereburger door… nieuwjaarsreceptie Joyce Mesdag

11 februari 2020

07u20 0 Wielsbeke Tessa Wullaert wordt ereburger van Wielsbeke, zo werd beslist in de recentste gemeenteraadszitting. Haar ontvangst op het gemeentehuis in Wielsbeke zou plaatsvinden eind deze maand, maar die ontvangst wordt nu uitgesteld.

“We hadden net een datum gevonden waarop Tessa naar ons gemeentehuis kon afzakken voor een huldiging”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Nog voor we die officieel konden communiceren, viel bij alle gemeenteraadsleden een uitnodiging in de bus voor de nieuwjaarsreceptie van de Sint-Bavovrienden, de vzw die de hondenzwemming organiseert in Sint-Baafs-Vijve. Hun nieuwjaarsreceptie viel precies samen met het moment waarop Tessa naar ons gemeentehuis zou kunnen komen. Omdat we heel veel respect hebben voor de organisatie, en we alle raadsleden de kans willen geven om op die uitnodiging in te gaan, hebben we besloten een nieuwe datum te zoeken voor de huldiging van Tessa Wullaert.”

Drukke agenda

“Het wordt uiteraard weer even zoeken naar een momentje waarop Tessa vrij is. Wij moeten ons uiteraard schikken naar haar drukke agenda. Maar het lukt zeker wel nog eens op korte termijn”, zegt Stevens. Tessa Wullaert, die onlangs haar derde gouden schoen in ontvangst mocht nemen, wordt de eerste ereburger van Wielsbeke sinds de fusie in 1977. Ze krijgt die erkenning als gezicht van het vrouwenvoetbal.