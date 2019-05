Ter Lembeek viert 30ste verjaardag Joyce Mesdag

22 mei 2019

Woonzorgcentrum Ter Lembeek viert dit jaar haar 30ste verjaardag. Het hele jaar door worden verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. “We hebben een programma voorzien met voor elk wat wils”, zegt verantwoordelijke Hein Vanhuyse. “Zo hopen we dat alle inwoners van Wielsbeke op één of andere manier met ‘Ter Lembeek’ en de werking van onze organisatie kunnen kennismaken.” Vandaag werd de aftrap gegeven. In een heuse circustent op het terrein van Ter Lembeek vond het gratis optreden ‘Een Zoen van Toen’ plaats. Donderdagavond is er een gezellig samenzijn voor buurtbewoners, sympathisanten, en voormalige en huidige medewerkers van Ter Lembeek. De Harmonie ‘Steeds Beter’ luistert de avond op. Op vrijdag is er vanaf 16 uur de tiende editie van de avondmarkt, met uitgebreide animatie en heel wat lekkers om te eten en te drinken. Wie op de hoogte wil blijven van verdere acties rond dit jubileumjaar: dat kan via de gemeentekrant, www.wielsbeke.be en de facebookpagina’s van WZC TerLembeek en Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek.