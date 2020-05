Summer A. (25) toont speurders hoe ze haar liefdesrivale Grietje (72) twee kogels door het lijf joeg

Wielsbeke

Het gerecht heeft maandagnamiddag in Wielsbeke een tweede reconstructie gehouden in het dossier van de moordpoging op de 72-jarige Grietje Wieringa , dit keer met de 25-jarige vrouw die de twee schoten loste. Summer A. (25) uit Temse was bij de eerste wedersamenstelling niet aanwezig, omdat ze aan geheugenverlies leed. Dat is nu inmiddels voorbij.