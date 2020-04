Summer (25) blijft twee maanden langer in cel na moordpoging op Grietje (72) LSI

17 april 2020

12u12

Bron: LSI 0 Wielsbeke In het onderzoek naar de schietpartij op Grietje Wieringa (72) op 10 februari in Wielsbeke, heeft de raadkamer van Kortrijk vrijdag de aanhouding van Summer A. (25) uit Temse met twee maanden verlengd. Ze bekende dat ze de twee schoten loste die het slachtoffer troffen.

Imraan A. (31) en Summer A. (25) reden op maandag 10 februari vanuit hun woonplaats Temse naar Wielsbeke, naar de huurvilla van Grietje Wieringa, de vrouw waarmee Imraan A. al jarenlang een seksuele affaire had. Die ontstond in de periode waarin ze - nog gehuwd met een Italiaanse zakenman in de oliebusiness die veel in het buitenland was - in een villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Imraan was er aanvankelijk haar tuinman maar geleidelijk aan ook veel meer dan dat. Grietje W. genoot van zijn aanwezigheid en prestaties, hij van haar royale cadeaus zoals een hagelwitte BMW X6.

Toen Imraan A. in het voorjaar van 2017 huwde met Summer A. was dat geen reden om de affaire stop te zetten. Aan Summer vertelde hij dat de relatie was stopgezet maar samen brachten ze nog geregeld bezoekjes in Wielsbeke om de alleenstaande vrouw te helpen in de tuin en het huishouden. Zo ook op 10 februari, er werden Valentijnscadeautjes uitgewisseld maar plots escaleerde een gesprek tot een discussie over koosnaampjes en volgde een schietpartij. Grietje kreeg een kogel in de borst en in het hoofd. Zij zal er de rest van haar leven de gevolgen van dragen en verblijft voorlopig in een revalidatiecentrum. Eind maart werd Imraan na anderhalve maand hechtenis vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden voor, tijdens en na de schietpartij blijft lopen.