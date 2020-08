Summer (25) blijft in cel tot rechtszaak voor moordpoging op Grietje (72), echtgenoot buiten vervolging gesteld LSI

25 augustus 2020

13u44

Bron: LSI 0 Wielsbeke De 25-jarige liefdesrivale uit Temse die op 10 februari in Wielsbeke twee kogels op Grietje Wieringa (72) afvuurde, blijft in de cel tot de rechtszaak op 13 oktober behandeld zal worden. Haar echtgenoot Imraan Ayub (31) is buiten vervolging gesteld nadat het onderzoek aantoonde dat hem geen schuld trof.

Imraan Ayub (31) en Summer A. (25) reden op maandag 10 februari vanuit hun woonplaats Temse naar Wielsbeke, naar de huurvilla van Grietje Wieringa, de vrouw met wie Imraan al jarenlang een seksuele affaire had. Die ontstond in de periode waarin ze - nog gehuwd met een Italiaanse zakenman in de oliebusiness die veel in het buitenland was - in een villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Imraan was er aanvankelijk haar tuinman maar geleidelijk aan ook veel meer dan dat. Grietje Wieringa genoot van zijn aanwezigheid en prestaties, hij van haar royale cadeaus, zoals een hagelwitte BMW X6.

Toen Imraan Ayub in het voorjaar van 2017 huwde met Summer A. was dat geen reden om de affaire stop te zetten. Aan Summer vertelde hij dat de relatie was stopgezet maar samen brachten ze nog geregeld bezoekjes in Wielsbeke om de alleenstaande vrouw te helpen in de tuin en met het huishouden. Zo ook op 10 februari. Er werden valentijnscadeautjes uitgewisseld, maar plots escaleerde een discussie over koosnaampjes en volgde een schietpartij. Grietje kreeg een kogel in de borst en in het hoofd. Zowel Imraan Ayub als Summer A. vlogen in de cel maar het onderzoek toonde dat Ayub geen schuld trof en Summer op eigen houtje handelde. Eind maart werd Imraan na anderhalve maand hechtenis vrijgelaten. Uiteindelijk is hij door de raadkamer buiten vervolging gesteld. Op 13 oktober zal Summer A. dus alleen voor drie rechters terecht staan. Tot zolang blijft ze in de cel.