Succesvolle eerste Nightswimming van deze zomer Joyce Mesdag

26 juni 2019

Woensdagavond leefden een pak zwemmers zich uit op de eerste Nightswimming van dit seizoen in het zwembad van Wielsbeke. Nightswimming wordt enkel georganiseerd als het meerdere dagen na elkaar tropisch warm is. Dan kan je - behalve overdag- ook vanaf 22 tot 1 uur terecht in het zwembad. Er is dan aangepaste muziek en verlichting. Dit keer was DJ Feliz de plaatjesdraaier van dienst. Ook al was de temperatuur al pakken lager dan de voorbije dagen, toch stonden heel wat mensen te popelen om zich aan een frisse duik te wagen.