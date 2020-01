Sportcentrum met zwembad, sporthal en cafeteria klaar tegen mei 2022 Joyce Mesdag

15 januari 2020

19u37 0 Wielsbeke Er komt tegen mei 2022 een gloednieuw sportcentrum op domein Hernieuwenburg in Wielsbeke. De plannen daarvoor zijn vanavond voorgesteld op een infomarkt. In het sportcentrum komt een zwembad, een sporthal en een cafetaria. Ook de kantoren van de dienst Vrije Tijd worden er gecentraliseerd.

Het sportcentrum komt tussen ’t Ravotterke en de voetbalterreinen. Aan de ingang zullen de kantoren van de dienst Vrije Tijd voorzien worden. “Als je de trap neemt naar beneden, kom je in de sporthal en de kleedkamers”, zegt sportfunctionaris Steven Lefebvre. “De ondergrond van de sporthal zal zich zo’n anderhalve meter onder het straatniveau bevinden. Qua grootte is de sporthal perfect vergelijkbaar met de sporthal van Desselgem: de grootte van twee minivoetbalvelde, 8 badmintonvelden of 4 volleybalvelden. Er komen zes kleedkamers voor binnensporten en twee kleedkamers voor buitensporten. Bij grote evenementen kunnen die uiteraard allemaal tegelijk gebruikt worden”

Als je de trap naar boven neemt, kom je in het zwembad en de cafetaria. “Het huidige zwembad is 100m² ofwel 8 op 12,5 meter. Het nieuwe zal er 166m² zijn, ofwel 10 op 16,6m”, zegt Lefebvre. “In absolute cijfers is dat geen verdubbeling, maar doordat er een duobodem is, zal het wel intensiever gebruikt kunnen worden. Een voorbeeld: het zwembad kan in twee delen gesplitst worden met elk een andere diepte. Zo kunnen verschillende leeftijdsgroepen tegelijk zwemmen.”De focus blijft op het schoolzwemmen en leren zwemmen. “maar net als het huidige zwembad zal ook het nieuwe zwembad gehuurd kunnen worden.”

Er wordt 9 miljoen euro geïnvesteerd in het sportcentrum. 1,25 miljoen euro daarvan is gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. “Maar dat betekent wel dat het zwembad móet klaar zijn tegen mei 2022. Dat moet lukken, maar het wordt doorwerken.” De daad wordt meteen bij het woord gevoegd. Volgende maand wordt al gestart met het archeologisch onderzoek.

“We zijn heel blij dat we dit kunnen realiseren voor onze gemeente”, zegt schepen van sport Rachida Abid (CD&V). “Onze huidige sporthal is veel te klein en verouderd. De nieuwe zal bijna 3 keer zo groot zijn, en op die manier ook de andere sporthallen op ons grondgebied ontlasten. Dat Vlaanderen dan nog zo’n subsidie heeft toegekend, daar zijn we heel gelukkig mee natuurlijk.”

Louise Toye uit Wielsbeke was een van de inwoners die kwamen kijken naar de plannen. “Ik organiseer elke zomer sportkampen hier op de site, dus ik wilde wel weten op welke manier de werken een invloed zouden hebben daarop. Ik ben in elk geval blij dat het speelplein een tijdelijke stek krijgt tijdens de werken, dat zou gemist worden. Het is inderdaad wel tijd dat er geïnvesteerd wordt in een nieuw sportcentrum. Dat het buitenzwembad verdwijnt vind ik niet zo erg, het was al erg verouderd en ik ging er al een tijdje niet meer.”

De realisatie van het sportcentrum kadert in een ruimer masterplan voor de hele site. Van zodra het nieuwe sportcentrum afgewerkt is, worden het oude zwembad en de oude sporthal afgebroken. Het speelpleintje, dat tijdens de werken een tijdelijke stek krijgt bij de verste kantine van de voetbalclub, verhuist na de werken naar de plek waar nu de sporthal en het zwembad staan. Op die manier hebben ouders die in de cafetaria iets gaan drinken, uitzicht op het speelpleintje. Het kasteelpark wordt in ere hersteld, en er wordt een nieuwe toegangspoort gecreëerd ter hoogte van zaal Vogelzang. “Maar dat zijn allemaal latere fases in het masterplan”, zegt Steven Lefebrve. “Deze legislatuur wordt enkel het sportcentrum gerealiseerd. Ook de tennisterreinen en voetbalterreinen blijven dus zeker nog zes jaar onaangeroerd.”