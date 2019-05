Speelstraat inrichten? Het kan ook in Wielsbeke Joyce Mesdag

30 mei 2019

Ook in Wielsbeke kan je vragen om een speelstraat in te richten. In een speelstraat wordt in de zomerperiode een hele straat of een stukje ervan verkeersvrij gemaakt, zodat kinderen er veilig op straat kunnen spelen. Speelstraten worden aangevraagd door de bewoners, en die kunnen kiezen om bijvoorbeeld de speelstraat een volledige week in het verlof te organiseren of bijvoorbeeld een vaste dag per week. Wielsbeke heeft daar nog niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven, maar het kan wél, zo kwam ter sprake op de gemeenteraadszitting deze week. Raadslid Griet Ameye (U.) wist te vertellen dat er in het verleden al een paar speelstraten goedgekeurd waren, maar dat vele mensen niet wisten dat een speelstraat tot de mogelijkheden behoort. “Zouden we de speelstraten niet wat meer kunnen promoten? Op de website, in de infokrant, sociale media, via de jeugdraad, enz.” Schepen Daisy Haydon (CD&V) beloofde dat te doen. “Een artikel in de infokrant en een bericht op sociale media moet zeker mogelijk zijn. Sowieso is het belangrijk dat we benadrukken dat er aan een aantal voorwaarden moet voldaan worden, voor we een speelstraat kunnen inrichten. Van een drukke verbindingsweg, of een straat waar een openbaar vervoer-route door loopt kunnen we al geen speelstraat maken, bijvoorbeeld.”