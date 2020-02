Slachtoffer (72) schietpartij was doodsbang voor haar 40 jaar jongere drugverslaafde toyboy Hans Verbeke

13 februari 2020

19u05 0 Wielsbeke Hoewel nog altijd niet duidelijk is wie de trekker overhaalde, staat wel vast dat het gedrag van Imraan A. (31) uit Temse heeft geleid tot de schietpartij waarbij maandag in Wielsbeke de 72-jarige Grietje W. levensgevaarlijk gewond raakte. Al jarenlang hadden hij en het slachtoffer een seksuele relatie die ook na zijn huwelijk met de nu 25-jarige Summer A. gewoon verder liep. “Hij is een meester-manipulator”, klinkt het bij kennissen. “Gewiekst als hij is, krijgt hij altijd zijn zin.”

Grietje W., afkomstig uit het Nederlandse Herenveen, voelde zich jarenlang als een vogeltje in een gouden kooi, in de fraaie villa met rieten dak langs de Frilinglei in Brasschaat. Haar man, een Italiaan die in de oliebusiness actief was, verbleef er maar weinig. Doorgaans was hij in het buitenland. Op een bepaald moment kwam de viriele Imraan A. in haar leven. Hij werd haar vaste tuinman en meer. Het kwam tot een liefdesrelatie, ondanks het leeftijdsverschil van om en bij de veertig jaar. Het legde de jongeman geen windeieren.

Speeltje met gepersonaliseerde nummerplaat

Bijzonder welstellend als ze was, overlaadde Grietje W. haar minnaar met geschenken. Zo kocht ze destijds een peperdure, hagelwitte BMW X6 van de M-reeks, een wagen met een aankoopprijs die vlotjes boven de 100.000 euro gaat. Aan het speeltje moest uiteraard ook een gepersonaliseerde nummerplaat hangen. Imraan koos voor het weinig subtiele ‘RYK 007’. Later ruilde hij de BMW in voor de Volkswagen Arteon - een goedkopere wagen die echter ook nog altijd vlot richting 50.000 euro aankoopprijs gaat - waarmee hij en z’n jongere vrouw afgelopen maandag naar Wielsbeke reden.

Harley Davidson-motoren gemolesteerd

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Volgens verschillende bronnen kwam het regelmatig tot hoogoplopende ruzies tussen Imraan en de veel oudere vrouw. Soms escaleerde de situatie. “Zo bewerkte hij ooit met een hamer twee exclusieve Harley Davidson-motoren die in de gang stonden van de riante villa in Brasschaat. De tweewielers, die elk ruim 40.000 euro kostten, waren pronkstukken van de bijna altijd afwezige echtgenoot van Grietje W.”, zegt iemand die het van nabij meemaakte. De vele conflicten maakten dat de vrouw op leeftijd schrik kreeg van haar jonge minnaar. “Maar ze durfde hem niet te dumpen, uit vrees dat ze het met haar leven zou bekopen.”

Goed voorbereid naar de rechtbank

Imraan A. kwam intussen meer dan eens in contact met het gerecht, onder meer voor drugsdelicten en verboden wapens. “Voor hij zich verantwoordde in de rechtbank had hij de gewoonte zijn verdediging thuis te oefenen, zo levensecht mogelijk”, zegt een andere bron. “Niet alleen zijn woorden waren belangrijk, ook zijn houding moest perfect zijn: fier rechtopstaand, met vaste stem, oogcontact zoeken…”, zegt een andere bron. “Dat alles speelde zich af in een villa die er aan de buitenkant heel fraai uitzag maar binnen zwaar verwaarloosd werd. Het huis werd slecht onderhouden en binnenin was het rommelig. Zo lagen er bijna constant hele hopen kledij - vaak nieuw, met het prijsetiket dat er nog aan hing - te slingeren op de vloer.”

Driehoeksrelatie

Toen Imraan A. in april 2017 met de toen 22-jarige Summer A. uit Temse huwde, veranderde dat weinig of niks aan zijn affaire met de vrouw uit Brasschaat. Ook toen Grietje W. ruim een jaar geleden naar Wielsbeke verhuisde, bleven ze contact hebben. W. huurde daar langs de Breestraat de villa die destijds eigendom was van de ondernemersfamilie Bossuyt (Bospan). Imraan kwam er nog vaak over de vloer, zijn echtgenote Summer A. kwam geregeld mee. Naar verluidt, hielp ze er mee in het huishouden. Maar het werd voor de jonge vrouw almaar moeilijker om haar man te delen met de rijke bewoonster van de huurvilla.

Wie heeft geschoten?

Maandag escaleerde de situatie. Wie precies het wapen hanteerde, is nog niet duidelijk maar feit is dat er twee keer geschoten werd op Grietje W. Het slachtoffer liep een schampschot op aan het hoofd en werd getroffen in een schouder. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond, haar toestand is intussen stabiel. Imraan A. verklaarde intussen dat zijn jongere vrouw heeft gevuurd. Summer A. weet weinig of niks meer van wat er is gebeurd, door een black-out. Het koppel verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Daar zal hun aanhouding naar alle waarschijnlijkheid worden verlengd.