Schietpartij Wielsbeke: eerst valentijnsgeschenkjes uitgewisseld, dan bijna fatale schoten

Wielsbeke

Er zijn meer details bekend over de schietpartij in Wielsbeke op 10 februari waarbij de 72-jarige Grietje Wieringa levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten deden zich voor na een etentje waarbij geschenkjes werden uitgewisseld tussen het slachtoffer, haar veel jongere minnaar en diens echtgenote. Cruciaal in het dossier zijn de kruitsporen die achterbleven. Imraan A. blijft erbij dat zijn echtgenote Summer A. de schoten loste. De raadkamer liet de man vrijdagvoormiddag vrij, maar het parket tekende onmiddellijk beroep aan. Hij moet daardoor in de cel blijven.