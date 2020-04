Schepen stuurt met familie hoopvolle boodschap na overlijden broer Stefaan (73): “Alles komt goed” LSI

06 april 2020

18u05

Bron: LSI 0 Wielsbeke In Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) is op het erf van schepen van landbouw, seniorenbeleid en toerisme Magda Deprez de levensgrote boodschap ‘Alles komt goed’ verschenen. Ook haar familie is door het overlijden van broer Stefaan (73) uit Wakken (Dentergem) getroffen door het coronavirus. “Maar we wilden een boodschap van hoop sturen”, aldus Magda.

Magda’s broer en landbouwer Stefaan was al ziek toen hij halfweg maart plots met koorts naar het ziekenhuis moest gebracht worden. Daar bleek hij ook nog eens besmet met het coronavirus. “Niemand had gedacht dat hij het ziekenhuis niet meer zou verlaten”, aldus Magda. “Op 15 maart vierde hij nog zijn 73ste verjaardag. Maar plots ging het snel. Zijn echtgenote en dochters mochten hem in beschermende kledij nog bezoeken en afscheid nemen. Chapeau daarvoor. Maar het blijft hard. Op een deftige manier afscheid nemen, kon eigenlijk niet. Zijn weduwe krijgt geen bezoek, de afscheidsplechtigheid in de aula van de begrafenisondernemer gebeurde met een handvol aanwezigen. Broers en zussen, allemaal ouderen, durfden niet buiten te komen. Een hand of een knuffel geven was uit den boze. We houden nu wat contact met elkaar via telefoon of email, in het beste geval even een wandel- of fietsbezoekje tot aan het raam,… De angst regeert, en dan is afscheid nemen dubbel zo moeilijk. Of het nu om een overlijden door corona gaat of niet.”

Een nichtje kwam naar aanleiding van het bezoek van de VTM-drone aan Wielsbeke het voorbije weekend met het idee om toch een hoopvolle boodschap de wereld in te sturen. “Een hartje en de boodschap ‘Alles komt goed’”, zo omschrijft Magda het initiatief. “Op ons erf gemaakt in boomschors. Met mijn echtgenoot, neefjes en nichtjes, allemaal op genoeg afstand van elkaar. In die positieve boodschap moeten we blijven geloven.” De drone raakte door een technisch defect niet tot aan het erf van Magda maar de boodschap blijft niettemin nog even overeind.