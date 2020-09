Ruben D’Hondt en SC Wielsbeke trekken in de Beker naar Daknam: “Bonus in onze voorbereiding” Erik De Block

17 september 2020

15u43 0 Wielsbeke De spelersbus van eersteprovincialer SC Wielsbeke rijdt zondag naar Lokeren. Op Daknam nemen aanvoerder Glenn Maddens en ploegmaats het in de vierde ronde van de Beker van België op tegen tweedenationaler SC Lokeren-Temse. “We zullen het hen proberen moeilijk te maken”, blikt Ruben D’Hondt vooruit.

Daknam is een stadion met een rijke geschiedenis - de Waaslanders wonnen in 2012 en 2014 de Beker van België - maar ook met een bewogen verleden - de eersteklasser ging failliet, waarna er hulp kwam vanuit het naburige Temse. “Onze komende tegenstander heeft een nieuw bestuur en andere spelers”, geeft Ruben D’Hondt aan. “Voor ons wordt het wel leuk om in zo’n stadion te mogen voetballen. Het is een bonus in onze voorbereiding.”

“De vierde ronde was de ambitie van onze nieuwe trainer. Dat dat lukte, hebben we als ploeg aan onszelf te danken. Het is trouwens ook verdiend voor het geleverde werk. Niet vergeten dat we al driemaal op rij buitenshuis speelden. Nu dus opnieuw. We gaan proberen strafschoppen af te dwingen”, aldus D’Hondt. “De vorige verplaatsingen maakten het, samen met de supporters, na de match leuk op de bus.”

Op Hernieuwenburg is het jeugdproduct van buur Racing Waregem begonnen aan zijn vierde seizoen. Met in de plaats van Bart Mauroo een andere trainer: Dieter Lauwers. Lauwers werd vorig seizoen kampioen in de hoogste provinciale reeks met SV Oostkamp. “Het is zeker een meerwaarde”, geeft D’Hondt aan. “De coach kiest voor een totaal ander systeem. Dat is niet slecht voor onze ontwikkeling als voetballer, want door dat andere systeem leren we bij.”

Twee competitiematchen uitgesteld

Door het bekersucces ziet Wielsbeke intussen twee competitiewedstrijden uitgesteld. “In principe zouden we zaterdagavond in eigen huis de derby tegen Racing Waregem spelen. Niet dus, maar wel een duel met Lokeren-Temse waar we met volle moed en zonder druk aan de aftrap komen”, geeft D’Hondt aan. “Er is totaal geen druk. De vorige uitslagen geven alleen maar vertrouwen naar de competitie toe.”

SC Wielsbeke start de competitie woensdagavond bij promovendus SV Diksmuide. Op kunstgras trouwens. Een week later volgt dan de derby. Nog dit: indien het tussen Lokeren-Temse en Wielsbeke na negentig minuten gelijk staat, volgen er verlengingen.