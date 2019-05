Rotonde aan Balta eind volgende maand al open Joyce Mesdag

29 mei 2019

Wielsbeke Het kruispunt aan Balta in Sint-Baafs-Vijve, dat de afgelopen weken omgevormd is tot een rond punt, gaat normaal eind volgende maand opnieuw open.

Dat is een aantal weken vroeger dan gepland, want de oorspronkelijke einddatum was het zomerverlof. “We hebben heel veel geluk gehad met het weer, de aannemer heeft goed kunnen doorwerken”, zegt schepen van Openbare Werken Daisy Haydon (CD&V).

Dat het rond punt vroeger dan verwacht in gebruik genomen kan worden, is goed nieuws voor de ruime regio. Door de werken waren een immers aantal belangrijke verkeersaders sinds maart onderbroken: de N357, de N327, de Rijksweg en de Loverstraat.

De werken werden uitgevoerd op vraag van Balta zodat vrachtwagens afkomstig van het bedrijf daar gemakkelijker zouden kunnen keren. “Maar wij hebben ons bij het Agentschap Wegen en Verkeer achter die vraag geschaard omdat een rond punt het verkeerspunt ook gewoon veel veiliger zou maken, niet alleen voor het gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook voor de zwakke weggebruiker.” De kosten van de werken, 420.000 euro, werden verdeeld onder Balta en AWV, volgens de verdeelsleutel 40-60%. De gemeente betaalt 47.000 euro voor de heraanleg van enkele stroken voetpaden.