Rijksweg afgesloten door gaslek: verkeer moet omrijden tussen Wielsbeke en Waregem VHS

15 juli 2020

14u35 0 Wielsbeke Door een gaslek is er woensdagnamiddag geen verkeer mogelijk op de Rijksweg in Sint-Baafs-Vijve. Het verkeer moet er omrijden. Een tiental bewoners werden geëvacueerd.

Het gaslek ontstond meer dan waarschijnlijk toen er zich een kortsluiting voordeed in een ondergrondse hoogspanningslijn, in de buurt van het kruispunt met de Nieuwstraat. Het omhulsel rond een toevoerleiding van de gasvoorziening raakte daarbij verbrand en in de leiding zelf ontstond een lek. Het gas ontsnapte via kieren in het fietspad. De hulpdiensten namen geen risico en sloten de omgeving af. Een tiental mensen moest hun woning verlaten. In de buurt was intussen ook de elektriciteit uitgevallen. Enkele interventieploegen van netwerkbeheerder Fluvius snelden ter plaatse. Er moest minstens één put gemaakt worden in het fietspad om te verhinderen dat er nog meer gas kon ontsnappen en om de herstelling uit te voeren. Wanneer de klus geklaard zal zijn en de Rijksweg weer open kan voor het verkeer, is niet duidelijk.