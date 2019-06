Ridder de Ghellinckstraat week lang afgesloten

voor aanleg stoomleiding naar energiecentrale Joyce Mesdag

26 juni 2019

18u37 0 Wielsbeke Op het perceel naast Unilin in de Breestraat in Wielsbeke wordt een groene energiecentrale gebouwd. Houtafval zal er omgezet worden in warmte en in elektriciteit, en de bedrijven Unilin en Agristo zullen die groene energie gebruiken in hun productieproces. Er wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd, de centrale moet begin volgend jaar operationeel zijn. Om de groene warmte te kunnen leveren aan Unilin en Agristo moet een stoomleiding aangelegd worden. Op bepaalde plaatsen moeten er op de openbare weg werken uitgevoerd worden.

Om de hinder tot een minimum te beperken wordt er zoveel mogelijk in het weekend gewerkt. En worden de werken maximaal op elkaar afgestemd. Van zaterdag 29 juni tot en met vrijdag 5 juli wordt gewerkt aan de Ridder de Ghellinckstraat. Samen met deze werken voert de gemeente ook herstellingswerken uit aan de riooldeksels in de straat. De toegang tot de Ridder de Ghellinckstraat zal afgesloten zijn aan de beide rotondes. Op de plaats waar de stoomleiding de weg dwarst zal er geen verkeer mogelijk zijn, op de andere locaties waar de riooldeksels worden hersteld, zal enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten. Plaatselijk verkeer tussen de Reynaertstraat en de Lindestraat kan de Ridder de Ghellinckstraat enkel bereiken via de Reynaertstraat. Plaatselijk verkeer tussen de Pannenstraat en de Lindestraat moet via de Pannenstraat rijden. Buurtbewoners ontvangen nog een brief over deze werken en omleiding.