Quick-Step verrast Stybar, Declercq en co met koffiebar op wielerstage Joyce Mesdag

21 januari 2020

17u35 0 Wielsbeke Laminaat-, parket- en vinylproducent Quick-Step heeft de renners van wielerploeg Deceuninck-Quick-Step verrast tijdens hun stage in Calpe, met een heuse ‘Quick-Step Bar Velo’.

Quick-Step viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en het 22ste seizoen in het profpeloton. “Om het feestjaar 2020 goed in te zetten, werden de renners en staff getrakteerd op een kopje koffie in een hippe mobiele koffiebar”, zegt Sahin Demuynck, PR-verantwoordelijk. “Zdenek Stybar en Tim Declercq waren voor de gelegenheid de barista’s.”

De koffiebar zal het hele jaar rondreizen, langs wielerwedstrijden, trainingen en andere evenementen.