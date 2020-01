Plannen voor nieuwe sporthal en zwembad worden volgende week voorgesteld Joyce Mesdag

08 januari 2020

15u20 0 Wielsbeke Benieuwd naar de plannen voor het nieuwe sportcentrum op Domein Hernieuwenburg?

Op woensdag 15 januari organiseert de gemeente Wielsbeke een infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis, doorlopend van 18 uur tot 20 uur. In dat sportcentrum, dat tegen 2022 wordt gerealiseerd, komt een sporthal, een binnenzwembad en een cafetaria. De bureaus van de Dienst Vrije Tijd worden er ook in dat gebouw gecentraliseerd. Meer info over deze infomarkt vind je op www.wielsbeke.be/nieuws/infomarkt-sportcentrum-hernieuwenburg. Wij gaan er in elk geval langs en brengen achteraf verslag uit.