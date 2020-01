Oudercomité annuleert fuif na plots overlijden leerlinge (11) Joyce Mesdag

28 januari 2020

16u43 0 Wielsbeke De 90’s fuif die het oudercomité van basisschool Het Vlinderbos in Ooigem komende zaterdag zou organiseren in OC Hernieuwenburg, wordt geannnuleerd.

Gitta, een leerlinge van het vijfde leerjaar van basisschool Het Vlinderbos , is maandag onverwacht overleden. Het oudercomité was van plan om komende zaterdag een Night of the 90’s te organiseren om wat geld in het laatje te brengen. Die fuif wordt nu geannuleerd. “Uit respect voor Gitta en haar familie hebben we als bestuur en kernteam besloten de fuif niet te laten plaatsvinden”, klinkt het op Facebook. “Uiteraard gaan we alle betaalde toegangsgelden terugstorten in de komende dagen. Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van Gitta.” Gitta laat naast haar ouders ook nog een broer en zus na. Het meisje wordt begraven op zaterdag 1 februari om 10.30 uur in de Sint-Brixiuskerk in Ooigem.