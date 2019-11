Oppositieraadslid klaagt gebrek aan inspraak aan: ‘Jullie zouden beter de D die voor democratie staat laten vallen in CD&V’ Joyce Mesdag

29 november 2019

18u01 1 Wielsbeke Raadslid Wout Verheye (N-VA) uit Wielsbeke heeft het gebrek aan inspraak dat de oppositie volgens zijn fractie heeft aangekaart in de gemeenteraad. “Jullie zouden van CD&V beter C&V maken, want van de democratie waarvoor de D staat is er niet veel spoor meer”, stak hij van wal.

“Als gemeenteraadsleden willen wij graag op bijeenkomsten en evenementen aanwezig zijn”, zegt Verheye. “Maar dat is moeilijk als we pas twee dagen voor een evenement uitgenodigd worden, of als belangrijke besprekingen doorgaan overdag op een weekdag.” Hij had het over de uitnodigingen voor de sportlaureatenavond die dit jaar wat laat bij de gemeenteraadsleden waren beland, en een toelichting over de plannen voor de site Hernieuwenburg die op vrijdagnamiddag gepland stond. “Het lijkt wel alsof doelbewust gezocht wordt naar manieren om de oppositie te vermijden op dergelijke zaken.”

“Jullie partij stak een jaar geleden nochtans veelbelovend een hand uit met het verzoek om samen te werken deze legislatuur. Ondanks vele goeie ideeën wordt de oppositie echter in een hoekje geduwd en uitgesloten. Die hand was dus niet echt oprecht.”

De meerderheid ging niet in op het punt van Verheye.

