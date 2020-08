Oppositiepartij vraagt vergeefs om openluchtbad te behouden: “Nu belangrijker dan ooit” Joyce Mesdag

07 augustus 2020

17u54 0 Wielsbeke Oppositiepartij U. hoopt het bestuur op andere ideeën te brengen en het openluchtzwembad toch te behouden. In het huidig ontwerp verdwijnt het, om plaats te maken voor een sporthal en een zwembad met enkel een binnenbad.

“Dit is een van de momenten waarop je ziet hoe waardevol dit open zwembad is voor onze gemeente”, zegt Jan De Potter (U.). “Tijdens de hittegolf snakken mensen naar verfrissing. En niet iedereen is kapitaalkrachtig genoeg om een zwembad in eigen tuin te plaatsen, of om op vakantie te gaan naar een huisje of hotel met een zwembad erbij. Als dit zwembad verdwijnt, moeten mensen uitwijken naar Izegem of Kortrijk. We kennen het argument al van het bestuur: ‘het kost te veel’. Maar als je hier een commercieel plan voor opmaakt, en een privépartner in de arm neemt, kan dit wél slaagkansen hebben. Zeker in tijden waarin het begrip ‘staycation’ zo vaak te horen is, is dit zwembad belangrijk.”

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) is maar matig enthousiast over de vraag van U. “Zoals gezegd kost het zwembad de gemeente te veel. En een paar warme dagen op het jaar maken het hele jaar niet goed. Het ontwerp is klaar, eind dit jaar wordt gestart. Je kan niet blijven je plannen bijsturen. De beslissing is gevallen: we kiezen voor een sporthal met een binnenzwembad.”