Oppositiepartij U. beweert de ideale locatie gevonden te hebben voor het nieuwe woonzorgcentrum Joyce Mesdag

09 oktober 2019

18u02 0 Wielsbeke Oppositiepartij U. stelt voor om het nieuwe woonzorgcentrum te bouwen langs de Rijksweg, vlakbij zaal Vogelzang en het gemeentehuis van Wielsbeke.

Oppositiepartij U. in Wielsbeke wordt ongeduldig. “De verkiezingen zijn al bijna een jaar achter ons. Het bestuur is hetzelfde bestuur als vorige legislatuur, en ze hebben een absolute meerderheid. Dan lijkt ons dat vreemd dat het zolang moet duren om over de eerste krachtlijnen te kunnen communiceren”, zeggen oppositieraadsleden Jan De Potter en Benedikt Planckaert.

Dus doet oppositiepartij dan maar zelf enkele voorstellen, onder meer over het woonzorgcentrum. “Dat er deze legislatuur wordt geïnvesteerd in een nieuw woonzorgcentrum, dat is al een tijd duidelijk”, zeggen ze. “Maar waar dat dan moet komen, daarover houdt de meerderheid de lippen stijf op elkaar. Ons lijkt dit hier een ideale locatie: de open ruimte langs de Rijksweg, vlakbij zaal Vogelzang en het gemeentehuis. Hoewel de grond hier heel centraal gelegen is -een must voor een woonzorgcentrum-, wordt die eigenlijk niet gebruikt. Het nieuwe woonzorgcentrum op een andere locatie dan de huidige realiseren, brengt bovendien een extra groot voordeel: bewoners kunnen in het oude blijven tot de dag dat ze naar hier verhuizen. Op de oude locatie kunnen eventueel seniorenwoningen worden gerealiseerd, eens het oude woonzorgcentrum is afgebroken.”

Daarnaast stelt U. ook voor om in elke deelgemeente 300-500m2 aan bloemenperken te voorzien, en ook de N357 tussen Wielsbeke en Oostrozebeke aan te pakken, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) wil niet ingaan op de voorstellen van U. “Het meerjarenplan komt op de agenda van de gemeenteraad in december, tot dan communiceren we inderdaad niet. De opmaak van het meerjarenplan is een heel intensieve oefening, en we gaan ons niet laten opjagen door de oppositie.”