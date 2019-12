Oppositie hekelt financiën in meerjarenplan: “schulden in Wielsbeke zijn al torenhoog en ze stijgen alleen maar” Joyce Mesdag

20 december 2019

19u32 4 Wielsbeke Het meerjarenplan dat meerderheidspartij CD&V heeft voorgesteld op de gemeenteraadszitting is volgens oppositiepartijen N-VA en U. een financiële misser. Vooral over de schuldenberg van Wielsbeke hebben beide partijen de mond vol.

“Als schepen De Vos beweert dat er een schuldafbouw zal zijn deze legislatuur, dan is dat een flagrante leugen”, zegt Rik Buyse (N-VA), vorige legislatuur nog schepen van financiën. “De investeringen die de meerderheid plant, onder meer de sporthal met zwembad en de bouw van een nieuw woonzorgcentrum, kan het niet bolwerken met de leningen die nu al lopen. In het allerbeste geval eindigen ze in 2025 met 33 miljoen euro schuld, terwijl ik samen met de ploeg afgeklopt heb op 29 miljoen euro. Dat is niet de schuld afbouwen, integendeel.”

Ook U. gelooft niet dat de schuld afgebouwd zal worden de komende legislatuur. “De schepen belooft een schuldafbouw van 25%, maar de cijfers spreken van een toename van schuld, van 33 miljoen euro eind 2018 tot 38 miljoen euro tegen 2025”, zegt Benedikt Planckaert (U.)

“In het budget rekent de meerderheid ook op enkel onrealistische inkomsten”, zegt Buyse. “Zo denken ze 7,5 miljoen euro te krijgen als ze de site van het huidig woonzorgcentrum verkopen, en op 2,2 miljoen euro voor de verkoop van 19 ouderenwoningen in de Schoolstraat. Daar is niet eens een schattingsverslag voor.”

Schepen De Vos blijft bij zijn uitspraak: de schulden worden deze legislatuur met 3 à 4 miljoen euro afgebouwd. “De oppositie stelt de cijfers graag slechter voor dan ze zijn. Zo komt er bijvoorbeeld nog 6 à 7 miljoen euro bij dat de vorige legislatuur overgebudgetteerd werd, enz. Wat onze schattingen betreft van de inkomsten die we bij verkoop binnen krijgen. Als de bouwgrond 250 euro per vierkante meter kost in Wielsbeke, dan kan je daar toch al veel uit afleiden.”

U. verwijt de meerderheid verder nog een gebrek aan visie op klimaatbeleid, groenbeleid en sociaal beleid. “Buiten het ombouwen van de openbare verlichting naar LED en de overdracht hiervan naar Fluvius, zijn er amper duurzame investeringen terug te vinden. Naast de verplichte natuurcompensatie voor het dempen van de oude Leie-arm voor de uitbreiding van Unilin, vinden we weinig groene accenten terug in het meerjarenplan. We missen actiepunten in de strijd tegen vereenzaming en armoede. Iedereen mee? Het is en blijft een uitdaging, zeker in deze snel evoluerende tijden. Daarom vragen we hiervoor bijkomende aandacht en inspanningen.”

“Met onze inspanningen om de ledverlichting om te bouwen doen we het heel goed ten opzichte van omliggende gemeenten”, zegt De Vos. “Daarnaast willen we bij de bouw van onze sporthal en zwembad alternatieve energie gebruiken van het warmtenet dat bij Unilin wordt opgewekt. Wat ons groenbeleid betreft: we zetten 125.000 euro in op speelpleintjes -uiteindelijk is dat ook groene, open ruimte in onze dichte bebouwing, de herinrichting van het speelbos in Sint-Baafs-Vijve.”