Openluchtzwembad van Wielsbeke gaat

morgen open Joyce Mesdag

13 juni 2019

15u43 0

Goed nieuws voor de waterratten in de ruime regio: het openluchtzwembad van Wielsbeke gaat morgen, vrijdag 14 juni, open. De eerste zwemmers kunnen er een duik nemen tussen 17 uur tot 20 uur. Zaterdag en zondag is het zwembad open van 14 uur tot 18 uur. “Ideaal is het weer inderdaad nog niet”, beseft ook burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Maar het zwembad gaat traditiegetrouw open midden juni. Nu dus ook. We hopen op een even goeie zomer als vorig jaar, maar het wordt moeilijk om die temperaturen te evenaren.” Wielsbekenaren kunnen maar beter profiteren van het openluchtzwembad, want het verdwijnt op termijn. Er komt een nieuw, overdekt zwembad, zonder buitenbad. “Zolang de werken daar niet starten, zijn we van plan om het zwembad nog elk jaar te openen in de zomer”, geeft de burgervader nog mee.