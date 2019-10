Opbrengst concert ‘Filet Americana’ in Wielsbeke gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding Joyce Mesdag

22 oktober 2019

16u12 0

Op 21 december organiseren vijf vrienden ‘Filet Americana’ in Wielsbeke, een concert in het kader van De Warmste Week. De volledige opbrengst gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Filet Americana is een muzikaal project door Bart Oosterlijnck, de drijvende kracht achter folkpopgroep Folgazán. Samen met 6 muzikale familieleden en 2 muzikale vrienden bereidt hij drie concerten voor onder de naam Filet Americana. De gelegenheidsband zal er ‘americana-muziek’ brengen, een genre dat afgeleid is van authentieke country, folk en blues. Eén concert vindt plaats in Wielsbeke, één in Ingelmunster en één in Kortrijk. Aan elk concert koppelt de groep een ander goed doel.

De opbrengst van het concert in Wielsbeke gaat integraal naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Bart vroeg aan vijf jongeren om de avond te organiseren. Oud-leiders van Chiro Aktivo Wielsbeke Brecht Mortier, Jonas Haerinck, Chiel Hellyn, Bert Durieux en Niels Vromant zetten hun schouders onder het project. Zij kwamen vijf jaar geleden van nabij in aanraking met zelfdoding na het overlijden van hun medeleider Klaas, de broer van Niels. Het concert vindt plaats in het OC Leieland in Ooigem en begint om 20 uur. Tickets kosten 7 euro.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.