Op bezoek in gewelf onder brug waar 500 cannabisplantjes werden gevonden AHK

17 januari 2020

18u27 0 Wielsbeke Vrijdag kon de pers de plaats bezoeken onder de brug waar de politie eerder deze week een cannabisplantage van maar liefst 500 plantjes heeft teruggevonden.

De ruimte is een lang hol gewelf onder de brug over de Leie in Wielsbeke en is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer. De kwekers slaagden erin om in de ruimte ongezien een professionele cannabisplantage onder te brengen. Daarvoor tapten ze illegaal elektriciteit af van een cabine in de buurt. Daar koppelden ze blazers en lichten aan om voor ideale omstandigheden te zorgen om de plantjes te laten groeien. Zwembadjes zorgden voor genoeg water voor de plantjes. Een kortsluiting aan de elektriciteit zorgde voor een zwarte rook waarna de brandweer werd verwittigd. Na een tijdje zoeken deden zij de ontdekking. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de verantwoordelijken voor de kweek, voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.