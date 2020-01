Ooigembos wordt uitgebreid met bijna één hectare Joyce Mesdag

29 januari 2020

18u29 0 Wielsbeke Agentschap Natuur en Bos zal de komende jaren het Ooigembos uitbreiden. Het gaat om een uitbreiding van zo’n 0,82 hectare bij de huidige 2,2 hectare.

Begin 2019 werd een eerste uitbreiding aangeplant. In de komende weken volgt de tweede uitbreiding. “Er komen 1.300 bomen en 2.425 struiken bij”, zegt schepen Magda Deprez (CD&V).“Op lange termijn is het de bedoeling om het Ooigembos te verdubbelen in omvang, maar daarvoor moeten nog de nodige grondverwervingen gebeuren. Er zal op termijn een mooie wandelverbinding komen doorheen het eerste en tweede deel van Ooigembos en doorheen het nieuwe Ooigembos, waar nu dus een eerste stukje van aangeplant wordt.” Burgemeester Jan Stevens (CD&V) onderstreept het belang van de uitbreiding van het bos. “Het is niet dat het om een reusachtig stuk bos gaat, dat niet, maar in onze sterk bebouwde en geïndustraliseerde gemeente kunnen we elk bijkomend stukje groen alleen maar toejuichen.”

Meer over Ooigembos

politiek

milieu

CD&V