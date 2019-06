Onze vijf tips voor het weekend: degusteer biertjes

van lokale brouwers Joyce Mesdag

20 juni 2019

21u33 0

Het Wielsbeeks bierfestival

In en naast de kerk van Sint-Baafs-Vijve vindt dit weekend de allereerste editie plaats van het Wielsbeeks bierfestival. 13 brouwers zullen bezoekers, tussen 14 en 19 uur, ruim 30 biertjes laten proeven. Je krijgt een degustatieglas waarmee je bij de deelnemende brouwerijen biertjes kan proeven. Onder meer De Ranke uit Dottenijs, Brouwerij Valentin uit Dranouter, Vlaamsche Leeuw uit Wielsbeke, Brouwerij Biermaekers uit Gullegem, Dikke Jan uit Desselgem, Brouwers Verzet uit Anzegem en Zeven Zonden uit Kortrijk tekenen present. Op zaterdag en zondag wordt in de pastorie naast de kerk een pop-upbiercafé ingericht waar je nog bieren kan proeven, vergezeld van een stukje chocolade of andere zoetigheid. Meer info op het Facebookevent ‘Het Wielsbeeks bierfestival’.

Roeselaarse Batjes

Roeselare maakt zich dan weer op voor de 87ste -jawel- editie van de Roeselaarse Batjes. Een ritje maken op een kameel, meedoen aan het West-Vlaams record polonaise dansen, een feestje bouwen met Raf en Ginette, je kans wagen voor de titel van Batjes kick-dartskampioen,... het kan allemaal tijdens het West-Vlaamse koopjesfeest bij uitstek. Er zijn al batjes te doen van vrijdagmorgen, de officiële opening is pas op vrijdagavond. Dan verwelkomt Roeselare de reuzenfamilie op de Grote Markt en wordt ’t Vat van Rodenbach aangeslagen. Er is bij de opening muziek van Discobar 8800, The Amazing Flowers en Gunther D. De rest van het programma vind je op www.centrumroeselare.be.

Plein Publique Roeselare

Het Noordhofpark in Roeselare vormt twee dagen lang het schouwtoneel voor de vierde editie van het festival Plein Publique. Er is in de eerste plaats muziek: de psychedelische funk van Yin Yin, de catchy synthpop van Jaguar Jaguar en de warme beats van Charlotte Adigéry. Op zondag is er woestijnblues van het Malinese Tamikrest en de feestelijke cumbia van het Mexicaanse Kumbia Boruka. De groep Lyapunov zal zowel op zaterdag als zondag tussen de optredens door een spektakel brengen op meer dan tien meter hoogte. Een deel van het park wordt ook omgetoverd tot arcadepark, er is een mini-zoo, en er zijn workshops voor jongeren. Op zondag brengt figurentheater Froe Froe de familievoorstelling Zeeboenk. Plein Publique wordt op beide dagen afgesloten met een stevig feestje, met op zaterdag de Soul Shakers en op zondag duikt Shizzle le Sauvage achter de draaitafels. Het festival is gratis. Meer info op www.pleinpublique.be.

Keikopbraderie Poperinge

Van donderdag 20 juni tot en met zondag 23 juni kan je interessante koopjes doen tijdens Keikopbraderie, maar er valt ook heel wat randanimatie te beleven. De Grote Markt wordt omgetoverd tot een doeplein met een speleoburcht, een reuze labyrinth en een krijtfeest. De Paardenmarkt wordt omgetoverd tot een luisterplein met 4 magische vertellers: Hilde Rogge, Maartje Kattenstaartje, Droom van Annebel en Poppentheater Kris Kras. Op de foto met Assepoester of Peter Pan? Het kan tijdens een speciale meet en greet in de Ieperstraat en Gasthuisstraat. Ook heel wat feeërieke straatanimatie zal terug te vinden zijn in het stadscentrum. Zo verwelkomen ze in Poperinge dit jaar onder meer Roodkapje en De Wolf, Pinokkio & Gepetto, Tovenaar Runewold en de Sprookjesboom. Meer informatie vind je terug op www.poperinge.be/keikopbraderie of op het Facebookevenement Keikopbraderie.

Junibraderie Kortrijk

Ook in Kortrijk kan je geld uitgeven op de junibraderie. De braderie staat dit jaar in het teken van vakantie aan de kust. Er worden op zaterdag en zondag 3.000 gadgets (zonnebrillen & strandballen) uitgedeeld. Op zaterdag en zondag zijn er tal van optredens en workshops. Laat je verleiden tot leuke danspasjes via de workshops van The Cherry Dots. Circus Sven zorgt dan weer voor een leuk zeepbellenspektakel in de binnenstad. De springkastelen zijn een vaste waarde geworden en ook dit jaar zijn ze weer van de partij. Zaterdagavond is er de traditionele Midzomerrun, en op zondag is er midzomermatinee op Overleie. Meer info op http://www.shopinkortrijk.be.