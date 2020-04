Ontbijt voor moederdag én lokale handelaars steunen: twee vliegen in één klap Hans Verbeke

08u16 1 Wielsbeke Handelaars blijven creatief in deze tijden van corona. Maar ze zijn ook solidair. In Wielsbeke slaat een aantal van hen de handen in elkaar, met moederdag als kapstok. “We bieden een rijkelijk ontbijt aan, met uitsluitend producten die in Wielsbeke verkocht worden”, klinkt het bij de vzw Wielsbeke 4 Life.

Zeven vrienden-handelaars staken de koppen bijeen om samen iets te doen. “Met de vzw Wielsbeke 4 Life, die we vorig jaar hebben opgericht met de bedoeling om regelmatig acties te organiseren voor het goede doel, willen we iets doen voor onze collega’s die het allesbehalve makkelijk hebben door de coronacrisis”, zegt bakker Wouter Cappelle. “Een ontbijt voor moederdag, met uitsluitend producten die we zonder korting aankopen in Wielsbeke, leek ons een uitstekend idee. Daarmee geven we een aantal handelaars toch al een duwtje in de rug.”

Ook voor het goede doel

De zoektocht naar partners ging vlot. “Verschillende Wielsbeekse handelaars waren onmiddellijk enthousiast en zorgen voor hun specialiteit in onze ontbijtmand. Doen mee: Stro, ’t Biotiekske, Spar, Patsy’s hoeve, Sweet Miel, bakkerij Wouter, O’bio, bakkerij Peers, culinaire slagerij Kristof en Isabelle, bloemist Feeflower, barbecueparty.be en slagerij Descheemaeker. Een deel van de opbrengst wordt op het einde van het jaar geschonken aan een nog te bepalen goed doel, samen met de opbrengst van andere acties die we dit jaar op poten zetten. Vorig jaar steunden we de diabetesliga.”

Thuisgebracht ontbijt

Voor moederdag kan gekozen worden uit drie verschillende ontbijten: voor kids, voor volwassenen én een luxeontbijt. Bestellen kan via www.wielsbeke4life.be. De initiatiefnemers brengen de ontbijten aan huis, in Wielsbeke, Wakken, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve en Oostrozebeke. “Zeg nu zelf, wat is er leuker dan genieten in pyjama van een heerlijk ontbijt op moederdag?”, besluit Wouter Cappelle.