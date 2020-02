Onervaren automobilist knalt tegen boom LSI/KLDZ

24 februari 2020

14u25

Bron: LSI/KLDZ 0

In de buurt van de Kasteeldreef en de Rijksweg in Wielsbeke is zondagnacht een 18-jarige onervaren automobilist met zijn wagen tegen een boom beland. Samen met zijn passagiers is de jongeman lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Iets over 1 uur verloor de jongeman uit Wielsbeke de controle over zijn wagen en botste tegen een boom. Mogelijk vergiste hij zich tussen rem- en gaspedaal. Het voertuig is volledig verloren.