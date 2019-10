Nu pas zeker: tweekoppige schildpad Kianga is... een vrouwtje Joyce Mesdag

15 oktober 2019

Kianga, de Wielsbeekse tweekoppige schildpad die onlangs al haar zevende verjaardag vierde, is een meisje. Dat blijkt uit een recente echo die werd uitgevoerd aan de faculteit Dierengeneeskunde binnen Universiteit Gent. “Alhoewel we er sowieso steeds vanuit zijn gegaan dat Kianga een vrouwtje is, bevestigden we pas deze week de aanwezigheid van eierstokken via een echografie tijdens een gezondheidscontrole”, zegt Tom Hellebuyck van Universiteit Gent. “Op de afbeelding zijn twee immature follikels te zien.” Een follikel is een eicel met de omringende cellagen.