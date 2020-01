Nieuwjaarsreceptie wordt jaarlijkse traditie in Wielsbeke, telkens in andere deelgemeente Joyce Mesdag

14 januari 2020

Het gemeentebestuur wil van de nieuwjaarsreceptie een jaarlijkse traditie maken en die afwisselend in een van de drie deelgemeenten organiseren.

“Zevenhonderd aanwezigen genoten van een frietje en een drankje in de sporthal in Wielsbeke”, zegt schepen van Feestelijkheden Daisy Haydon (CD&V) na de succesvolle eerste nieuwjaarsreceptie. “Een mooi aantal. De inwoners weten dit nieuw evenement in onze gemeente duidelijk te smaken. We gaan daarom ook de komende jaren een nieuwjaarsreceptie organiseren, telkens in een andere deelgemeente. In 2021 en 2022 trekken we dus naar Sint-Baafs-Vijve en Ooigem.”