Nieuwe energiecentrale A&U voor Agristo en Unilin: aardappelen worden geschild dankzij... stoom Joyce Mesdag

09 maart 2020

07u30 0 Wielsbeke De gloednieuwe energiecentrale A&U in Wielsbeke is zo goed als klaar. Binnen een paar weken kunnen Unilin en Agristo de groene energie die er geproduceerd wordt gebruiken. Er werd 100 miljoen euro geïnvesteerd in de centrale. “Fossiele brandstoffen zijn eindig, het is sowieso verstandig om alternatieve energiebronnen aan te snijden”, zegt Steven Vandenbulcke van A&U.

A&U Energie, een bedrijf dat is opgericht door energiebedrijf Aspiravi en parket- en vinylspecialist Unilin, realiseerde het project. Op het perceel naast Unilin heeft A&U Energie een energiecentrale gebouwd. Houtafval zal er omgezet worden in warmte en elektriciteit, en de bedrijven Unilin en Agristo zullen die groene energie gebruiken in hun productieproces. “Niet-recycleerbaar houtafval, dat hoofdzakelijk gerecupereerd wordt in containerparken en bij sloopwerken, zal hier door verbranding omgezet worden in stoom en elektriciteit”, zegt Steven Vandenbulcke van A&U. “Het houtafval wordt eerst gestockeerd in onze drie silo’s. Daarna wordt het als grondstof gebruikt bij de verbranding in onze boiler. We warmen zand op met dat vuur, en dat zand verwarmt dan op zijn beurt water dat via buizen door de boiler stroomt.”

De stoom wordt via buizen richting Uninlin en Agristo gebracht. “De leidingen daarvoor werden ook het voorbije jaar al aangelegd”, zegt Vandenbulcke. “De buizen richting het aangrenzende Unilin liggen bovengronds, de leidingen naar Agristo, goed voor zo’n 2,3 kilometer afstand, werden ondergronds aangelegd.”

Aandrijving generator

De energie zal door zowel Unilin als Agristo gebruikt worden in hun productieproces. Unilin zal de stoom gebruiken om de persplaten op te warmen die gebruikt worden om spaanderplaten te maken. Agristo kan de stoom onder meer gebruiken om aardappelen te schillen en het frietvet op te warmen. Een ander deel van de stoom wordt naar een turbine geleid, waar de stoom een turbine en daardoor een generator aandrijft. “Die groene energie wordt gebruikt op onze eigen site, maar ook in Unilin en Agristo.”

100 miljoen euro

Er werd 100 miljoen euro geïnvesteerd. “Een serieus bedrag inderdaad”, zegt Vandenbulcke. “Dat dit project ons toelaat om milieuvriendelijker te werken speelt mee, maar het is uiteraard ook een economische zet. Fossiele brandstoffen zijn eindig, het is sowieso een goed idee om toekomstgerichte projecten uit te werken waarbij alternatieve energiebronnen aangesneden worden. Dat is niet alleen een duurzame zet, dat verzekert ook de verankering van deze bedrijven in onze streek in de toekomst.”

Proefdraaien

Momenteel is het energiebedrijf volop aan het proefdraaien. “We produceren al stoom, en gebruiken die stoom om al onze leidingen stofvrij te maken. Dat kan een paar dagen duren tot een paar weken. Van zodra we daarmee klaar zijn, kunnen we echt van start gaan.” Intussen worden door een 150-tal mensen de laatste afwerkingen gedaan. “Eens we operationeel zijn, blijven we hier met 22 mensen werken. Zij zijn intussen al allemaal aan de slag, en werken al in een ploegensysteem.” De officiële opening volgt binnen een paar weken.