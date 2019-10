Nieuwe bestemming voor lokalen OC Leieland Joyce Mesdag

Enkele lokalen in ontmoetingscentrum Leieland in Ooigem hebben een nieuwe bestemming gekregen. De leden van judoclub Yawara, die al een tijdje vragende partij waren voor een lokaal, trainen in de voormalige bibiotheek. Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden verhuisde van het muzieklokaal – dat te krap was geworden – naar de panoramische zaal. Het voormalige muzieklokaal kreeg dan weer een grondige opfrisbeurt en kan nu door verenigingen gehuurd worden voor bijvoorbeeld vergaderingen of koffietafels.