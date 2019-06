Nieuw bierfestival palmt Romaanse kerk in, ook vandaag valt er nog wat te proeven Peter Lanssens

10u31 4 Wielsbeke De 13e-eeuwse Romaanse kerk van Sint-Baafs-Vijve was zaterdag het decor voor het eerste bierfestival van The Beer Musketeers. Dat is de firma van biersommeliers Kurt De Vriese (51) en Els Vrielynck (45) uit Oostrozebeke. Ook vandaag kan je er nog heen. Niet in de kerk, maar in een pop-upbiercafé.

Dertien brouwerijen boden zaterdag samen zo’n 40 biertjes aan in de kerk. “We namen de kerkstoelen weg en legden planken om de vloer te beschermen”, zegt Kurt De Vriese. “De standjes met biertjes, telkens met koelkast, stonden netjes tussen de pilaren. Honderden bezoekers kwamen proeven. De kerkfabriek was meteen te vinden voor ons initiatief.” De aanwezige brouwerijen waren De Leite uit Ruddervoorde, Biermaekers uit Gullegem, Mum Beer uit Oostnieuwkerke, Vlaamsche Leeuw uit Wielsbeke, Zeven Zonden en Biercreaties Pottelbergh uit Kortrijk, Dikke Jan uit Desselgem, Libidus uit Evergem, Kluiz uit Anseroeul, Brouwers Verzet uit Anzegem, De Ranke uit Dottenijs, De Vranckaertshoeve uit Wortegem-Petegem en Valentin uit Dranouter. “We hielden het bierfestival om de mensen kennis te laten maken met vaak onbekende, maar lekkere biertjes van kleinschalige brouwerijen”, vervolgt Kurt De Vriese. “En om naambekendheid te krijgen voor The Beer Musketeers, waarmee we ook bierdegustaties aanbieden. Het is een echte passie. We zijn ookerkende zythologen (bierkenners, red.).”

Passende praline

Er is in het parochiehuis met tuin ook een pop-upbiercafé waar je nog andere biertjes kan proeven telkens vergezeld van een passende praline onder de noemer ‘beer meets chocolate’. Voor wie er zaterdag niet bij kon zijn, is er goed nieuws. Want het pop-upbiercafé is ook vandaag zondag open, vanaf 11 uur.