Neergeschoten vrouw (72) weer bij bewustzijn, wie schot afvuurde blijft onduidelijk LSI

20 februari 2020

17u35

Bron: LSI 0 Wielsbeke Bijna twee weken nadat op maandag 10 februari een 72-jarige vrouw in haar woning in Wielsbeke is neergeschoten, staat nog altijd niet vast wie heeft geschoten: haar 31-jarige minnaar of zijn 25-jarige echtgenote uit Temse. Het kruitsporenonderzoek moet daar definitief uitsluitsel over geven. Ondertussen ontwaakt slachtoffer Grietje W. stilaan uit haar coma en is ze bij bewustzijn.

Imraan A. (31) en Summer A. (25) reden op maandag 10 februari vanuit hun woonplaats Temse naar Wielsbeke, naar de huurvilla van Grietje W. (72), de vrouw waarmee Imraan A. al jarenlang een seksuele affaire heeft. Die ontstond in de periode waarin ze - nog gehuwd met een zakenman die veel in het buitenland was - in een villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Hij was er aanvankelijk haar tuinman maar geleidelijk aan ook veel meer dan dat. Grietje W. genoot van zijn aanwezigheid en prestaties, hij van haar royale cadeaus zoals een hagelwitte BMW X6. W. zat er immers duidelijk warmpjes bij. Toen Imraan A. in het voorjaar van 2017 huwde met Summer A. was dat geen reden om de affaire stop te zetten. A. wist dat ook en samen met Imraan A. bracht ze nog geregeld bezoekjes in Wielsbeke. Een plotse discussie moet uiteindelijk toch tot de schietpartij hebben geleid.

De raadkamer verlengde de aanhouding van Imraan A. al met een maand. Vrijdag is het de beurt aan Summer A. Naar alle waarschijnlijkheid hoort ook zij dat ook haar aanhouding wordt verlengd. Cruciale vraag is wie de twee schoten heeft gelost. Imraan A. wijst naar zijn echtgenote terwijl zij voorlopig zich niets meer herinnert en met een groot zwart gat in het geheugen worstelt. Kruitsporenonderzoek op hun kledij moet meer duidelijkheid brengen.

Intussen is Grietje W. in het ziekenhuis stilaan uit haar coma aan het ontwaken. Ze ontsnapte aan de dood want kreeg een kogel in de borst. Een tweede kogel in het hoofd naast het oor kwam er aan de achterkant opnieuw uit.