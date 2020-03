Neergeschoten binnen driehoeksrelatie: gerecht reconstrueert moordpoging op Grietje Wieringa (72)

Hans Verbeke

10 maart 2020

13u26 0 Wielsbeke Het gerecht houdt vandaag in Wielsbeke een wedersamenstelling van de Het gerecht houdt vandaag in Wielsbeke een wedersamenstelling van de schietpartij waarbij begin februari een 72-jarige vrouw in haar villa levensgevaarlijk gewond raakte. Opmerkelijk: maar één van de verdachten, een 31-jarige man, zal bij die reconstructie aanwezig zijn. Mogelijk omdat ze nog altijd beweert dat ze zich niks van de feiten herinnert, wordt zijn echtgenote (25) niet ter plaatse gebracht.

Imraan A. uit Temse had al enkele jaren een relatie met de veel oudere Grietje Wieringa toen die nog in een fraaie villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Hij kwam er geregeld over de vloer om de tuin te onderhouden maar zijn diensten reikten verder dan dat. Bewoonster Grietje Wieringa, wiens echtgenoot grote delen van het jaar in het buitenland verbleef, beloonde hem daarvoor, niet alleen met cash maar ook met dure geschenken. Zo deed ze hem op een bepaald moment een getunede BMW X6 cadeau.

Nieuwe liefde

Toen Imraan A. na verloop van tijd een relatie begon met de nu 25-jarige Summer A., met wie hij intussen gehuwd is en een kind heeft, bleef hij zijn relatie met de vrouw op leeftijd verder zetten. Summer A. leek zich daar aanvankelijk te kunnen mee verzoenen, al is lang niet zeker dat de vrouw precies op de hoogte was van de manier waarop haar man nog met Grietje Wieringa omging. Begin februari echter, escaleerde een incident in de huurvilla van de vrouw, die zowat een jaar geleden in Wielsbeke kwam wonen, tot een bijna fatale schietpartij.

Breestraat afgesloten

Omdat het gerecht precies wil weten wat zich die namiddag in en achter de villa heeft afgespeeld, wordt dinsdag een reconstructie gehouden. De Breestraat is sinds half twaalf in de ruime omgeving afgesloten. Dat zal zo zijn tot rond 16 uur. Er staan veiligheidshekkens die bekleed zijn met ondoorzichtige doeken, om de gebeurtenissen aan het zicht te onttrekken. Opmerkelijk is, dat Summer A. bij de reconstructie niet aanwezig zal zijn. De reden daarvoor is onbekend. Maar het zou goed kunnen dat de onderzoeksrechter haar aanwezigheid als overbodig beschouwt omdat de vrouw blijft beweren dat ze zich niks herinnert van de feiten. Alleen haar echtgenoot toont er de onderzoeksrechter en de speurders wat zich daar volgens hem daar heeft afgespeeld.