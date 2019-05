N-VA Wielsbeke vraagt in elke deelgemeente een speelplein Joyce Mesdag

30 mei 2019

20u17 0

Op de gemeenteraadszitting deze week heeft raadslid Frank Soetaert (N-VA) uit naam van zijn hele fractie gevraagd of er budget kan vrijgemaakt worden om extra speel- en ontmoetingsplaatsen te voorzien in de deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve. “Zo bestaat volgens ons de mogelijkheid om een speelplein te voorzien aan de sporthal Leieland en aan het Kraaienhof. Samen buiten spelen in speeltuintjes is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, het versterkt ook de sociale cohesie in onze gemeente. Wij als N-VA vinden dat elk kind op een veilige manier in de buurt moet kunnen spelen en dat elke deelgemeente minstens één zo’n speelplek moet hebben.” Schepen Rachida Abid (N-VA) liet niet in haar kaarten kijken. “We zijn op dit moment bezig het meerjarenplan op te maken. We zullen daarover communiceren eens dat klaar is.”

