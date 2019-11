Minister Muylle bezoekt Agristo om maatregelen rond Brexit voor te stellen



Joyce Mesdag

29 november 2019

17u56 0

Minister van economie en werk Nathalie Muylle heeft voedingsbedrijf Agristo bezocht. Net als in voedingsbedrijf Plukon uit Aarschot stelde ze er maatregelen voor om bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van een eventuele no-deal-brexit. Ze deed dat in aanwezigheid van Bart Buysse van sectorfederatie Fevia. De voedingsindustrie is een belangrijke exportgerichte sector en volgt de brexit met argusogen, beseft Muylle ook.

“We hopen uiteraard nog steeds dat het Verenigd Koninkrijk akkoord zal gaan met de uittredingsregeling en we willen tot een ambitieuze toekomstige samenwerking komen”, zegt Muylle. “Voor onze bedrijven is dat overduidelijk het beste scenario. Toch moeten we rekening houden met alle mogelijke scenario’s, waaronder dat van een ‘no deal’. Voor die specifieke situatie werken we aan een regeling die bedrijven moet helpen om de zwaarste schokken op te vangen. Getroffen bedrijven zullen hun arbeidsduur kunnen verminderen of een specifieke vorm van tijdskrediet of economische werkloosheid kunnen invoeren. De maatregelen zijn gebaseerd op gelijkaardige maatregelen die bestonden tijdens de economische crisis van 2009-2011. Het gaat om tijdelijke maatregelen die bedrijven moet helpen om het ergste moment van crisis te overbruggen.”

Hannelore Raes, CEO van Agristo, nam de minister op sleeptouw door het bedrijf.