Minibus voert minder mobiele inwoners nog vier jaar langer rond Joyce Mesdag

10 februari 2020

18u51 0 Wielsbeke De minibus van het OCMW mag nog vier jaar langer rondrijden in Wielsbeke.

Sinds mei 2016 beschikt het OCMW over een aangepaste minibus voor de minder mobiele inwoners van Wielsbeke en de rusthuisbewoners in het bijzonder. “Het schepencollege heeft nu beslist om het contract met 4 jaar te verlengen”, zegt schepen van Welzijn Rachida Abid (CD&V).

De gemeente werkt hiervoor samen met de firma SpecialAD. Deze firma staat in voor het werven van de nodige sponsoring en belettering van de minibus. Het OCMW staat in voor de verzekering, de brandstof en het onderhoud van het voertuig.

Elke inwoner van de gemeente kan gebruik maken van deze minibus. Wel is vereist dat de gebruiker moeilijk te been is of in een rolstoel zit en dat het om occasioneel vervoer gaat. Het is dus niet de bedoeling dat de bus als taxi gebruikt wordt. Ook voor ziekenvervoer of voor een vast wekelijks ritje zijn er andere oplossingen.

De minibus wordt enkel verhuurd met bestuurder. De reservatie moet een maand op voorhand gebeuren via 0800 96 866, minibus@ocmwwielsbeke.be of aan de balie van het OCMW.