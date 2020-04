Met koorts ergens binnenwandelen? Deze camera pikt je eruit... Joyce Mesdag

18u33 0 Wielsbeke Het Ooigems bedrijf Comet-Technics heeft software ontwikkeld om lichaamstemperaturen te meten via infraroodcamera’s. Bedrijven kunnen de camera’s bijvoorbeeld in hun inkom hangen. Wanneer iemand binnenwandelt die koorts heeft, signaleert de camera dat.

“Onze camera’s lokaliseren eerst de hoofden binnen hun kijkhoek”, legt Jean-Paul Commeene uit. “Wanneer ze dat gevonden hebben, zoeken ze voldoende vrije ruimte om de temperatuur via infrarood te meten. Wie een mondmasker of een helm draagt, wordt dus ook gescreend, want onze camera’s zijn slim genoeg om de huid te zoeken die blootgesteld is. Wie met een kop thee langswandelt, wordt ook probleemloos gescreend, omdat de camera dus echt alleen metingen doet op de hoofden van mensen.”

Dat bestond al, camera’s die lichaamstemperatuur meten. “Maar dat het van ons tot op 0,3 graden nauwkeurig kan, is toch wel straf.” Het bedrijf kreeg al heel veel vragen binnen. “We krijgen zo’n 2, 3 telefoons per uur van bedrijven die willen dat we eens langsgaan. Het is immers een ideale manier om, eens de lockdownmaatregelen soepeler worden, je bedrijf zo goed mogelijk coronavrij te houden. Wanneer de camera een verhoogde temperatuur meet, signaleert die dat. Je kan zelf kiezen hoe: met een alarm, met een mailtje, enz. En met de privacy is alles in orde. De beelden worden niet opgenomen, en de mensen zelf zijn enkel herkenbaar op scherm als grijze schimmen.”