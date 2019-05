Meeste VB-stemmers in Wielsbeke, Lendelede, Harelbeke en Kuurne : “Waarom? N-VA was geen optie meer” Joyce Mesdag en Valentijn Dumoulein

27 mei 2019

18u49 1 Wielsbeke Vlaams Belang haalde in onze provincie gemiddeld 20,39 procent van de stemmen bij de federale verkiezingen. Opmerkelijk: in onze regio lag dat percentage enkel in Kortrijk (17,20 procent) en Spiere-Helkijn (13,79 procent) onder dat gemiddelde. In Wielsbeke, Lendelede, Harelbeke en Kuurne woont het grootste aantal Vlaams Belang-stemmers. In Wielsbeke gaat het om ruim een kwart van de bewoners.

De verkiezingsuitslag was zondag ongetwijfeld het meest besproken gespreksonderwerp. Wielsbeeks schepen Rachida Abid (CD&V), die zelf ook deelnam aan de verkiezingen, beleefde geen topdag. “Ik blijf achter met een dubbel gevoel”, zegt Rachida. “Ik ben enorm tevreden met mijn eigen resultaat van 6.299 stemmen. Maar met het algemene resultaat kan ik niet blij zijn: CD&V is achteruit, en Vlaams Belang behaalt een monsterscore. Dat is een klap, voor mij als politica én burger met een allochtone achtergrond. Ik ben een echte Belg. Ik doe wat van mij verwacht wordt, maar als ik ergens kom waar mensen me niet kennen, blijf ik nog altijd een vreemdeling.”

Naar een verklaring voor het grote succes van Vlaams Belang in Wielsbeke is het gissen, zegt Rachida. Vlaams Belang- gemeenteraadslid Filip Dinneweth uit Wielsbeke weet het dan weer wel. “Mensen zijn het beu geworden”, zegt Dinneweth. “De hoge criminaliteitscijfers en die ‘Arabische lessen’ die je kan volgen in onze gemeente, de mensen willen dat niet.” Die uitleg pikt Rachida niet. “Onzin”, zegt ze. “Een vzw organiseert Arabische lessen voor kinderen, en gelijktijdige sportlessen voor hun ouders. Die lessen staan zelfs open voor autochtonen. Daar kan je toch niets op tegen hebben?”

Moskee

Een andere uitleg horen we bij West-Vlaams Kamerkopman Wouter Vermeersch. “Met Kurt Malysse hadden we om te beginnen een hele sterke kandidaat in Wielsbeke”, geeft hij als verklaring voor het succes van zijn partij in Wielsbeke. “De gemeente ligt dicht tegen Desselgem, waar een moskee ligt. En de gemeente heeft ook wel wat ‘grootstedenproblematiek’, dat speelt ook wel mee. We scoren sowieso sterk in héél West-Vlaanderen, de hoogste score ooit. Ook in de westhoek, waar heel weinig nieuwkomers zijn. We moeten ons succes dus ruimer zien dan enkel de vreemdelingencrisis en de illegalen-en transmigrantenproblematiek. ‘Eigen volk eerst’ gaat over meer dan dat. Zoals het feit dat er al jarenlang te weinig middelen naar West-Vlaanderen terugvloeien op vlak van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en verkeersinfrastructuur.”

Facebook werd overspoeld door posts van teleurgestelde kiezers en politici die het succes van Vlaams Belang met lede ogen aanzien. “Ik snap niet waarom dat een slechte tendens zou zijn, dat wij het zo goed doen. Wie dat zegt, is een slechte verliezer. Wij zijn niet harteloos. Wij hebben nog altijd het hart op de juiste plaats. Eigen volk eerst staat niet voor ‘haat voor anderen’, maar voor liefde voor eigen volk. En dát willen West-Vlamingen. Ze willen politici die hún belangen verdedigen en dat gebeurt nu nog te weinig.”

Pensioenleeftijd

Ver hoef je in elk geval niet te zoeken naar Vlaams Belang-stemmers in Wielsbeke. “Ik heb voor het eerst op Vlaams Belang gestemd”, zegt Davy (35). “De andere partijen hebben mij zélf in de armen van het Vlaams Belang geduwd. N-VA was voor mij geen optie meer, want die willen ook de pensioenleeftijd optrekken. Er is ook steeds meer criminaliteit, als we daar nu niets aan doen, dan vrees ik dat mijn kinderen de rekening betalen.” Linda stemde afgelopen zondag niet voor het eerst op Vlaams Belang. “Volgend jaar mag ik normaal met pensioen gaan. De verhoging van de pensioenleeftijd heeft voor mij een belangrijke rol gespeeld. Ik wil een deftig pensioen, en ik wil ook dat we minder vreemdelingen toelaten in ons land.” Walter stemde Vlaams Belang omdat hij hoopt op verandering. “We krijgen steeds maar hetzelfde. Ze kunnen Vlaams Belang toch niet blijven uitsluiten, en verder hun zin doen?”

Maar Wielsbeke staat niet alleen aan de top, Lendelede (25,22 procent), Harelbeke (23,41 procent) en Kuurne (23,12 procent) volgen snel. “Het succes in Lendelede hebben we ongetwijfeld mede te danken aan Jo Vansteenkiste, voormalige bakker en een zeer populaire figuur in zijn gemeente”, zegt Vermeersch. “Harelbeke heeft ook weer die grootstedenproblematiek, en ook die discussie over die moskee zal meegespeeld hebben.”

Niet verwacht

“Ik sta perplex”, zegt Farouz Mouloud, verantwoordelijke bij de moslimgemeenschap Bader in Harelbeke. “Ik had verwacht dat extreemrechts erop vooruit zou gaan, net zoals dat in de rest van Europa de tendens is, maar niet zo veel. Of de komst van onze moskee zoveel extra stemmen zou teweeg gebracht hebben, dat weet ik niet. We krijgen eigenlijk weinig negatieve reacties.”

Ershad Yaftali, die voor sp.a ook opkwam bij de verkiezingen, zag het ook niet graag gebeuren. “Het is een heel raar besef, dat 1 op 5 mensen haatgevoelens heeft tegenover jou. Negeren mogen we dit resultaat zeker niet. Eigenlijk wil ik vooral luisteren naar de mensen die op deze manier gestemd hebben, zodat ik hun vooroordelen kan weerleggen.”

Onzekerheid

“Héél erg vind ik dit resultaat”, zegt Harelbeeks burgemeester Alain Top (sp.a). “Mensen die voor Vlaams Belang hebben bestemd, hebben niet al hun standpunten goed gelezen, vrees ik. Maar ik kan hen voor een stuk begrijpen: het probleem rond migratie is de laatste tijd zo uitvergroot dat het het hoofdthema is geworden, en Vlaams Belang is op die manier al slapend rijk geworden. Er is ook onzekerheid over de toekomst. Politici hebben de voorbije verkiezingen misschien méér beloofd dan ze waargemaakt hebben, en daar worden ze nu op afgerekend.” De laatste dagen voor de verkiezingen lekte nog een vertrouwelijk document uit van OCMW Harelbeke waarin persoonlijke info stond over de uitkering die een allochtoon gezin krijgt. “Dat document is 600 keer gedeeld op Facebook. Ik vermoed dat dat ook een rol zal gespeeld hebben. Ik ben in elk geval van plan om klacht in te dienen tegenover iedereen die de brief heeft gedeeld. De privacy van deze mensen is hier te grabbel gegooid, dat kan niet.”

Perceptie

Het is een opmerkelijke vaststelling, dat Vlaams Belang in de grootstad Kortrijk een vrij ‘lage’ score behaalde, in vergelijking met andere gemeenten en steden. Politicoloog Carl Devos heeft een verklaring. “Het Vlaams Belang is al een hele tijd niet alleen een stedelijk fenomeen meer”, zegt hij. “Het aantal migranten dat je in de straat ziet is daarbij zelfs niet doorslaggevend, maar de perceptie is dat wel. Verschillende mensen vertelden me dat ze al transmigranten aan het bushokje hadden gespot. Op mijn vraag hoe ze die dan herkennen, wijzen ze gewoon op een zak van Aldi. Om maar te zeggen dat het gevoel van de mensen overheersend is zonder dat dit op bepaalde demografische feiten wijst.” Carl Devos vermoedt dat de Vlaming vreest dat zijn waarden en normen verloren gaan. “Die schrik leeft steeds meer in landelijke gebieden. In steden zien ze diversiteit tegenwoordig meer als een rijkdom, terwijl in meer landelijke gemeentes groepen dat karakteristieke, Vlaamse gevoel nog willen behouden.”

Een overzicht van de score van Vlaams Belang in onze regio, voor de federale verkiezingen

1.Wielsbeke - 26,82 procent

2.Lendelede - 25,22 procent

3.Harelbeke - 23,41 procent

4.Kuurne - 23,12 procent

5.Menen - 22,63 procent

6.Wevelgem - 21,99 procent

7.Anzegem - 21,82 procent

8.Avelgem - 21,11 procent

9.Deerlijk - 21,08 procent

10.Waregem - 20,93 procent

11.Zwevegem - 20,85 procent

12.Kortrijk - 17,20 procent

13.Spiere-Helkijn - 13,79 procent