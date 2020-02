Man die zichzelf ging aangeven na schietpartij op minnares, moet maand langer in de cel blijven VHS

14 februari 2020

12u05 0 Wielsbeke De raadkamer in Kortrijk heeft, zoals verwacht, de aanhouding verlengd van een 31-jarige man uit Temse die samen met zijn echtgenote (25) verdacht wordt van de schietpartij op de minnares (72) van de man, in Wielsbeke eerder deze week. De echtgenote vroeg en kreeg uitstel in de raadkamer. Het blijft onduidelijk wie de schoten heeft gelost.

Omdat er nog teveel zaken zijn die moeten uitgeklaard worden, vroeg de advocaat van Summer A. (25) een week uitstel in de Kortrijkse raadkamer. Dat werd ook toegestaan. Zijn cliënte was niet aanwezig, door de wekelijkse staking op vrijdag in de Brugse gevangenis. Imraan A. (31), haar echtgenoot, maakte wel zijn opwachting in de raadkamer. Daar hoorde de man dat hij een maand langer in de cel moet blijven.

Driehoeksrelatie

Imraan A. en Summer A. reden maandag vanuit hun woonplaats Temse naar Wielsbeke, naar de huurvilla van Grietje W. (72), de vrouw waarmee Imraan A. al jarenlang een seksuele affaire heeft. Die ontstond in de periode waarin ze - nog gehuwd met een zakenman die veel in het buitenland was - in een villa met rieten dak woonde in Brasschaat. Toen Imraan A. in het voorjaar van 2017 huwde met Summer A. was dat geen reden om de affaire stop te zetten. Dat was allerminst naar de zin van de jonge vrouw. Maandag kwam het in Wielsbeke tot een conflict waarbij Grietje W. beschoten werd. De vrouw werd met een schampschot geraakt aan het hoofd en incasseerde een kogel in een schouder. Ze verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar intussen is dat geweken.