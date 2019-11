Man (58) riskeert twee jaar cel na wurgpoging bij ex-vriendin Alexander Haezebrouck

27 november 2019

16u04 0 Wielsbeke Een 58-jarige man uit Gavere riskeert een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij zijn ex-vriendin vorig jaar zou gewurgd hebben nadat ze ruzie kregen kort na hun relatiebreuk. De man gaf haar ook enkele rake vuistslagen in haar gezicht in haar appartement in Wielsbeke en op straat.

De 58-jarige beklaagde en zijn ex-vriendin uit Wielsbeke hadden afgesproken om de financiële kant van de breuk te bespreken. “De man had in haar appartement veel gewerkt en kocht haar ook dure spullen zoals auto’s”, pleitte zijn advocaat Walter Vansteenbrugge. De man trok naar het appartement van zijn ex nadat hij vijf Duvels had achterover gekapt en medicatie had genomen. Toen ze hem vertelde dat ze hem helemaal niets zou terugbetalen, sloegen de stoppen door bij de man. Hij gaf haar enkele rake vuistslagen in het gezicht. “Hij heeft haar ook gewurgd, maar de vrouw kon zich bevrijden”, pleitte de advocaat van het slachtoffer Thomas Vandemeulebroucke. Een arts stelde verwondingen vast rond de hals van de vrouw. “Hij zette ook een raam open en dreigde ermee haar naar buiten te gooien. Toen ze kon ontsnappen, liep hij haar achterna. Ook op straat ging hij op haar zitten en gaf hij haar opnieuw vuistslagen.” Buiten trokken omstaanders de man van de vrouw. Toen de omstaanders hem wilden verhinderen om te vluchten, ontstond er ook nog een schermutseling met één van de omstaanders. “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is”, zei de man tegen de rechter. “Ik heb haar geslagen, maar ik kan me niet meer herinneren dat ik haar gewurgd zou hebben. Door de alcohol en medicatie herinner ik me ook niet alles meer.” De advocaat van de man vraagt om een opschorting van straf met strenge voorwaarden of een werkstraf. Vonnis op 18 december.